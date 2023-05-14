  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:29
99
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Из горящего дома в Кудрово пожарные эвакуировали 52 человека и спасли кота с хомяком

0 0

Общая площадь горения составила около 10 "квадратов", информации о пострадавших нет.

На улице строителей в Кудрово днем 28 июня произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

Общая площадь горения составила около 10 "квадратов", информации о пострадавших нет. Также отмечается, что 45 жильцов дома эвакуировали по маршевой лестнице, семерых – при помощи спасательных устройств. На месте происшествия работала дежурная смена 150-й пожарной части "Леноблпожспаса".

Однако, когда огнеборцы уже заканчивали тушить пожар, к ним обратились обеспокоенные жители, квартира которых располагалась над горящей. В ней остались кот и хомяк. 

Для пожарных важна каждая жизнь. Вот и в этот раз животинки были благополучно эвакуированы и отданы любящим хозяевам. 

Пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти

Ранее на Piter.TV: на Петергофском шоссе горела однокомнатная квартира.

Видео: Telegram / Жизнь в Кудрово

Теги: пожар в кудрово, спасли животных
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии