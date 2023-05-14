Из горящего дома в Кудрово пожарные эвакуировали 52 человека и спасли кота с хомяком

Общая площадь горения составила около 10 "квадратов", информации о пострадавших нет.

На улице строителей в Кудрово днем 28 июня произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

Общая площадь горения составила около 10 "квадратов", информации о пострадавших нет. Также отмечается, что 45 жильцов дома эвакуировали по маршевой лестнице, семерых – при помощи спасательных устройств. На месте происшествия работала дежурная смена 150-й пожарной части "Леноблпожспаса".

Однако, когда огнеборцы уже заканчивали тушить пожар, к ним обратились обеспокоенные жители, квартира которых располагалась над горящей. В ней остались кот и хомяк.

Для пожарных важна каждая жизнь. Вот и в этот раз животинки были благополучно эвакуированы и отданы любящим хозяевам. Пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти

Ранее на Piter.TV: на Петергофском шоссе горела однокомнатная квартира.

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