В Ладожском озере утонул мужчина, выпавший из лодки

Сегодня было обнаружено тело мужчины, его доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

На Ладожском озере 23 июня прошли поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Установлено, что 15 июня в Щучий залив Ладожского озера из лодки выпал мужчина и утонул. Поиски проводили спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска.

Сегодня было обнаружено тело мужчины, его доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала летнего сезона 2024 года на водных объектах Петербурга произошло 27 происшествий. Погибли 13 человек, и все они – взрослые. За аналогичный период прошлого года зафиксировали 16 происшествий, было четверо погибших, среди них – два ребенка.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти