В 2024 году утонули 13 петербуржцев

За аналогичный период 2023 года зафиксировали 16 происшествий на воде.

С начала летнего сезона в 2024 году на водных объектах Петербурга произошло 27 происшествий. Об этом пишет 78.ru 11 июня, ссылаясь на региональное ГУ МЧС России.

На воде погибли 13 человек, все они – взрослые. За аналогичный период 2023 года зафиксировали 16 происшествий, было четверо погибших, среди них – два ребенка.

Спасатели напомнили, что важно придерживаться правил поведения на водных объектах. Пляж должен быть специально оборудованным и безопасным. Запрещается купаться в тех местах, где установлены соответствующие знаки. Также при купании необходимо держаться ближе к берегу.

В воде необходимо находиться ограниченное количество времени, учитывая ее температуру. Детям нельзя быть около водоемов без постоянного контроля взрослых.

Ранее в Петербурге только один пляж оказался пригодным для купания – озеро Безымянное в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)