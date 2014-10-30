Почти 70 водных объектов очистили в Петербурге за месяц

Во время очистки ежедневно находят различные предметы, преимущественно бытовой мусор: пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты и упаковку.

В марте команда СПб ГБУ "Экострой" провела очистку 68 водных объектов Санкт-Петербурга, собрав с их поверхности 51 кубометр мусора. Об этом проинформировали в пресс-службе учреждения.

Зимой уборка водоёмов осуществляется вручную. С наступлением потепления специалисты предварительно оценивают толщину льда, осматривая его визуально, а в местах с открытыми участками используют весельные лодки. Мусор удаляется с помощью специальных инструментов, таких как багры, сачки и кошки.

Во время очистки ежедневно находят различные предметы, преимущественно бытовой мусор: пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты и упаковку. Уборка мусора с ледяной поверхности помогает улучшить эстетический облик города и поддерживать здоровое экологическое и санитарно-гигиеническое состояние водоёмов.

Сейчас природный флот "Экостроя" готовится к началу навигационного сезона и летней уборке водных путей.

Регулярные мероприятия по очистке городских водоёмов проходят круглый год. Комитет по природопользованию планирует расширение программы по уборке акваторий, и в 2025 году в неё войдут 367 водных объектов.

Ранее мы сообщили о том, что экологические службы Петербурга собрали почти 20 тонн отходов за неделю.

Фото: СПб ГБУ "Экострой"