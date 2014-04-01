Экологические службы Петербурга собрали почти 20 тонн отходов за неделю

Специалисты также обработали ряд акваторий Северной столицы.

С 24 по 30 марта городские аварийные экослужбы Северной столицы приняли 421 сообщение от жителей города по вопросам экологической безопасности. За неделю специалисты собрали почти 20-ти тонн отходов, – сообщают в Смольном.

Сотрудники службы ГБУ "Экострой" совершили 43 выезда, из которых 39 были с целью проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций. Два выезда были связаны с ртутным загрязнением или розливом нефтепродуктов, еще 2 – с иными химическими загрязнениями.

Специалисты ГКУ "ПИЛАРН" в свою очередь выполнили 13 выездов для проверки сообщений о нефтеразливах. Они обработали ряд городских акваторий и собрали 190 кг мусора вблизи реки Смоленки в районе моста Кораблестроителей.

19,9 тонн опасных отходов приняли специалисты от горожан в рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения. На утилизацию и обезвреживание отправлены 12,6 т автомобильных покрышек, 2,1 т бытовой, электронной, компьютерной и оргтехники (в том числе картриджей), 2,1 т батареек и аккумуляторов, порядка 1,2 т химических отходов, более 1 т люминесцентных и 119 кг светодиодных ламп, 420 кг просроченных лекарственных препаратов, 19 кг термометров и 1,3 кг противогазов с комплектующими. Администрация Санкт-Петербурга

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Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности