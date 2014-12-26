В Петербурге вновь не обнаружили пригодных для купания водоемов

Водные объекты проверили специалисты регионального Роспотребнадзора.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу 19 августа снова проверили качество воды девяти водных акваторий на 24 пляжах на соответствие требованиям санитарного законодательства.

К сегодняшнему дню отобрали 288 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По результатам мониторинга девяти водных акваторий качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах.

Горожанам не рекомендуют купаться в водоемах, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам.

Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)