В 2023 году в Петербурге утонули 42 человека

Что касается пожаров, в 2023 году зафиксировано 8423 возгорания, в них скончался 131 человек.

Стало известно число утонувших и погибших в пожарах петербуржцев в 2023 году. Данными поделился Смольный в проекте обновленной государственной программы "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге".

В городских водоемах за год утонули 42 человека, 781 петербуржец был спасен экстренными службами. Помогли 81 маломерному судну. Отмечается и то, что в 2023 году провели почти в два раза больше профилактических патрулей, по сравнению с 2022-м, – 4611 вместо 2372.

Что касается пожаров, в 2023 году зафиксировано 8423 возгорания, в них скончался 131 человек. Получили травмы 216 горожан, материальный ущерб от огня составил 251,7 млн рублей.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)