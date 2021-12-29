Два человека погибли в пожаре на Маршала Тухачевского

Утренний пожар в Красногвардейском районе 14 марта унес жизни двух людей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
Около семи утра произошел пожар в квартире дома 35 по улице Маршала Тухачевского. В двухкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров горела обстановка на площади 5 м2.
Пожар был локализован в 7:26. В результате возгорания погибли два человека. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
На прошлой неделе при пожаре в квартире в Приморском районе погиб человек.
Фото: Piter.tv (архив)
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