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Два человека погибли в пожаре на Маршала Тухачевского
Сегодня, 9:04
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Два человека погибли в пожаре на Маршала Тухачевского

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Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Утренний пожар в Красногвардейском районе 14 марта унес жизни двух людей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Около семи утра произошел пожар в квартире дома 35 по улице Маршала Тухачевского. В двухкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров горела обстановка на площади 5 м2.

Пожар был локализован в 7:26. В результате возгорания погибли два человека. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе при пожаре в квартире в Приморском районе погиб человек.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: маршала тухачевского, погибли в пожаре
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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