Два человека погибли в пожаре на Маршала Тухачевского

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Утренний пожар в Красногвардейском районе 14 марта унес жизни двух людей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Около семи утра произошел пожар в квартире дома 35 по улице Маршала Тухачевского. В двухкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров горела обстановка на площади 5 м2.

Пожар был локализован в 7:26. В результате возгорания погибли два человека. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе при пожаре в квартире в Приморском районе погиб человек.

Фото: Piter.tv (архив)