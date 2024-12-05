В Ленобласти по факту гибели двоих мужчин во время пожара возбуждено уголовное дело

Возгорание произошло 30 ноября в жилом девятиквартирном доме в результате неосторожного обращения с огнём.

В Волосовском районе Ленобласти по факту гибели двоих мужчин во время пожара возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Волосовскому району возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи СК совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Ленинградской области предварительно установили, что возгорание произошло 30 ноября в жилом девятиквартирном доме в результате неосторожного обращения с огнём. О возгорании сообщили жильцы дома, сумевшие вовремя эвакуироваться.

Ожидаются результаты назначенных ранее судебных экспертиз, которые позволят прийти к выводу о точных причинах пожара и установят личности погибших.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее при пожаре на улице Дыбенко пострадал мужчина.

Видео: СК по Ленобласти