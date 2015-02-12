  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
При пожаре на улице Дыбенко пострадал мужчина
Вчера, 15:34
561
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

При пожаре на улице Дыбенко пострадал мужчина

0 0

Возгорание произошло на кухне.

В Невском районе днем 4 декабря произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: улица Дыбенко, 23к3, поступила на пульт спасателей в 14:49. На кухне площадью 10 "квадратов" в трехкомнатной квартире полыхало на площади 1 "квадрат". К 15:04 огонь потушили. 

В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее на Piter.TV: пожар в квартире на улице Крыленко произошел из-за микроволновки. 

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии