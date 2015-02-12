При пожаре на улице Дыбенко пострадал мужчина

В Невском районе днем 4 декабря произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании по адресу: улица Дыбенко, 23к3, поступила на пульт спасателей в 14:49. На кухне площадью 10 "квадратов" в трехкомнатной квартире полыхало на площади 1 "квадрат". К 15:04 огонь потушили.
В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее на Piter.TV: пожар в квартире на улице Крыленко произошел из-за микроволновки.
Фото: Piter.TV
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