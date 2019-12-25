Пожар в квартире на улице Крыленко произошел из-за микроволновки

Трех человек, включая 14-летнюю девочку, госпитализировали в больницу.

Стала известна причина пожара на улице Крыленко, который произошел ночью 3 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Отмечается, что на кухне в однокомнатной квартире дома 1к1 обгорела микроволновая печь на площади 1,5 "квадрата". Трех человек, включая 14-летнюю девочку, госпитализировали в больницу.

Жильцы самостоятельно справились с пожаром до приезда спасателей. Однако, надышавшись дымом, были отправлены в медицинское учреждение для обследования. В настоящее время мать и дочь отпущены домой.

В МЧС России напомнили, что важно следить за состоянием проводки, использовать исправное электрооборудование, не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, выключать технику на ночь и уходя из дома, не перегружать электросеть, а ремонт техники доверять только профессионалам.

Ранее мы рассказывали о том, что четыре человека эвакуировали из-за пожара в квартире на бульваре Головнина.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу