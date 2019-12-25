  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожар в квартире на улице Крыленко произошел из-за микроволновки
Сегодня, 15:58
211
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пожар в квартире на улице Крыленко произошел из-за микроволновки

0 0

Трех человек, включая 14-летнюю девочку, госпитализировали в больницу.

Стала известна причина пожара на улице Крыленко, который произошел ночью 3 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Отмечается, что на кухне в однокомнатной квартире дома 1к1 обгорела микроволновая печь на площади 1,5 "квадрата". Трех человек, включая 14-летнюю девочку, госпитализировали в больницу. 

Жильцы самостоятельно справились с пожаром до приезда спасателей. Однако, надышавшись дымом, были отправлены в медицинское учреждение для обследования. В настоящее время мать и дочь отпущены домой. 

В МЧС России напомнили, что важно следить за состоянием проводки, использовать исправное электрооборудование, не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, выключать технику на ночь и уходя из дома, не перегружать электросеть, а ремонт техники доверять только профессионалам. 

Ранее мы рассказывали о том, что четыре человека эвакуировали из-за пожара в квартире на бульваре Головнина. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Теги: пожар в квартире, улица крыленко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии