  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В квартирном пожаре на улице Крыленко пострадали трое
Сегодня, 8:06
248
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В квартирном пожаре на улице Крыленко пострадали трое

0 0

К ликвидации огня привлекались 15 спасателей и три единицы техники.

В Невском районе ночью 3 декабря произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: улица Крыленко, 1к1, поступила на пульт спасателей в 00:05. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 1,5 "квадрата". Огонь потушили к 00:26. 

В результате пострадали три человека, их госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Тихвине росгвардейцы эвакуировали жильцов горящего дома.

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, улица крыленко
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии