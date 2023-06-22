В квартирном пожаре на улице Крыленко пострадали трое

В Невском районе ночью 3 декабря произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании по адресу: улица Крыленко, 1к1, поступила на пульт спасателей в 00:05. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 1,5 "квадрата". Огонь потушили к 00:26.
В результате пострадали три человека, их госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: в Тихвине росгвардейцы эвакуировали жильцов горящего дома.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все