В Тихвине росгвардейцы эвакуировали жильцов горящего дома

Также были спасены домашние питомцы.

Росгвардейцы вывели из горящего дома женщину и ее дочь, а также спасли их питомцев. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 1 декабря в одной из квартир дома по Чернышевской улице в Тихвине произошел пожар. На место происшествия были вызваны спасатели и медики скорой помощи, жильцов эвакуировали. Многие из них уже спали и не знали об опасности. Также отмечается, что сработала сигнализация, из окон шел густой черный дым.

Сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Тихвинскому району отправились в парадную. Из здания вывели 33-летнюю женщину и ее 13-летнюю дочь. Их посадили в служебный автомобиль, поскольку свое жилье семья покинула в домашней одежде.

Жительница дома заявила и о том, что в ее квартире остались домашние питомцы. Двух испуганных котов нашли и передали владелицам.

Ранее мы рассказывали о том, что четырех человек эвакуировали из-за пожара в квартире на бульваре Головнина.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти