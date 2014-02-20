Десятилетний мальчик попал под машину на улице Маршала Тухачевского

Мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Вечером воскресенья, 18 августа, у дома №37 по улице Маршала Тухачевского произошла авария, в результате которой пострадал десятилетний мальчик. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребёнок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и угодил под колёса Daewoo Nexia под управлением 41-летнего мужчины. Мальчика госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Водитель иномарки за нарушения ПДД в 2022 году не привлекался.

Ранее мы сообщили о том, что лазурный автобус столкнулся с трамваем на проспекте Энгельса.

Фото: Piter.TV