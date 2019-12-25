Лазурный автобус столкнулся с трамваем на проспекте Энгельса

Предварительно сообщается, что шофёр не пропустил электротранспорт при повороте направо. Точных сведений о пострадавших нет.

В пятницу, 16 сентября, в Выборгском районе Северной столицы столкнулись 2 вида общественного транспорта – лазурный автобус и трамвай. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария произошла у ТРЦ "Гранд Каньон" на проспекте Энгельса, 154. По предварительным данным, шофёр не пропустил электротранспорт при повороте направо. Как уточняют в ГУП "Горэлектротранс", авария не спровоцировало пробку, движение уже восстановлено.

Также отмечается, что в трамвае не пострадал ни один пассажир. Аналогичных сведений про автобус не приводится.

Ранее мы сообщили о том, что автомобиль наехал на женщину на проспекте Просвещения.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Maksim Savelev)