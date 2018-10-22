Петербургские "моржи" открыли купальный сезон у стен Петропавловки

В понедельник, 22 октября, в Петербурге открылся купальный сезон для "моржей". Об этом сообщает 78.ru.
Это успех! Поздравляю всех кто был
отмечает участник заплыва
Заплыв стартовал с Иоанновского моста Петропавловской крепости. Отметим, что перед тем, как окунуться в холодные воды Невы, "моржи" сделали зарядку.
Петербуржцев не смутило, что на улице было всего +7 градусов. Они даже отметили, что "такая погода идеально подходит для закаливания".
После "холодных ванн" участники устроили танцы на пляже в купальниках у стен Петропавской крепости.
Ранее мы сообщали о том, что эстафета огня на выходных ограничит движение на дорогах Петербурга
Видео:НЕВСКИЕ МОРЖИ/ВК