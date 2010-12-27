Эстафета огня на выходных ограничит движение на дорогах Петербурга‍

Помимо этого, с полуночи 25 октября до часу дня 27 октября нельзя будет парковать машины по четной стороне Менделеевской линии и участку ул. Декабристов от Вознесенского пр. до Театральной пл.

В Петербурге на выходных пройдет этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019. В связи с этим в субботу, 27 октября, вводятся ограничения движения. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение будет прекращено с 09.00 до 14.00 по пл. Академика Сахарова, а также с 12.00 до 13.00 поэтапно по ходу движения участников этапа эстафеты: Менделеевская линия, Университетская наб. от Менделеевской линии до дворцового моста, Дворцовый мост, Адмиралтейская наб., Сенатская пл., Исаакиевская пл., Вознесенский пр. от Исаакиевской пл. до ул. Декабристов, ул. Декабристов от Вознесенского пр. до ул. Декабристов, д. 37 (стадион НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта). Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

Помимо этого, с полуночи 25 октября до часу дня 27 октября нельзя будет парковать машины по четной стороне Менделеевской линии и участку ул. Декабристов от Вознесенского пр. до Театральной пл.

Также из-за съемок рекламы движение ограничат на набережной канала Грибоедова.

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