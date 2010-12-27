На набережной канала Грибоедова ограничат движение из-за съемок рекламы

Проезды будут закрывать примерно на 15 минут в час.

В Петербурге в конце недели будут введены временные ограничения движения на нескольких участках канала Грибоедова. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В пятницу, 25 октября, с шести утра и до часа дня ООО "Велес Медиа" будет проводить съемки рекламного ролика "Bajaj. Мотоциклы". Из-за этого примерно на 15 минут в час будет закрываться несколько участков канала Грибоедова: по нечетной стороне от Конюшенной площади до дома №9, по четной стороне от Царицынского проезда до Инженерной улицы, а также по Царицынскому проезду.

Помимо этого, с полуночи 23 октября и до 13:00 25 октября будет запрещена парковка по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до дома №9 вдоль дома №2 по Конюшенной площади, на Царицынском проезде.

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