Сериал "Тайны следствия" ограничит движение в Петербурге

Ограничения вступают в силу уже в понедельник, 22 октября.

В Петербурге с начала новой рабочей недели в силу вступают новые ограничения движения. Это связано со съемками сериала "Тайны следствия - XIX век". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В понедельник, 22 октября, с 8:00 и до 23:00 будет ограничено движение по Тучкову переулку от Среднего проспекта Васильевского острова до набережной Макарова. В четверг, 25 октября для движения закроют Лавровский проезд, в среду, 24 октябоя с 9 утра здесь же будет запрещена остановка. Данные ограничения продействуют до 25 октября.

Движение транспортных средств будет запрещено с 13:00 2 ноября до 24:00 3 ноября по Галерной улице от дома 7 до дома 29 и Замятину переулку. Кроме того, будет введен запрет парковки транспортных средств с 9:00 1 ноября до 13:00 2 ноября по Галерной улице от дома 7 до дома 29 и Замятину переулку от Галерной улицы до Конногвардейского бульвара. пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры

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Фото: Официальная группа сериала Тайны следствия/ ВК