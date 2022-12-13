Врач-диетолог рассказала, почему нельзя есть много черешни

Врач подчеркнула, что ягоды необходимо хранить в холодильнике.

Врач-диетолог Круглова рассказала, почему не стоит есть очень много черешни. В интервью радио Sputnik она отметила, что за день можно съедать не более 200-300 граммов ягод.

Переедание грозит набором веса. Черешня вызывает вздутие живота, тяжесть.

Врач подчеркнула, что ягоды необходимо хранить в холодильнике. Однако долго продукт на холоде держать не стоит. Даже при низких температурах черешня портится.

Ягоды коричневого оттенка лучше не покупать. Этот цвет указывает на то, что черешня скоро испортится.

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