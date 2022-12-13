Для приготовления окрошки на квасе петербуржцам придётся потратить более тысячи рублей

В итоге стоимость блюда составит 1 181 рубль.

Средняя стоимость ингредиентов для приготовления окрошки на квасе в Петербурге в мае 2023 года увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такими данными с "Невскими Новостями" поделились в компании "Платформа ОФД".

Средняя стоимость килограмма картофеля снизилась на 25% и составила 59 рублей. Дешевле стал и зеленый лук – пучок стоит 127 рублей (меньше на 3%). Укроп также подешевел на 26%, пучок можно приобрести за 29 рублей.

Остальные ингредиенты подорожали. Средняя стоимость кваса выросла на 19% (74 рубля за литр). Вареная колбаса подорожала на 18% (368 рублей за 300 г), редис – на 34 % (137 рублей за 300 г), огурцы – на 26% (205 рублей за килограмм). Яйца подорожали на 9%, сметана – на 1%.

В итоге стоимость блюда составит 1 181 рубль.

Ранее на Piter.tv: Петербуржцы назвали своими любимыми летними блюдами окрошку и шашлыки.

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