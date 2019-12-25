Окрошка оказалась самым популярным летним блюдом у петербуржцев

Второе место занял шашлык, его выбрали 34% респондентов.

Проведённое исследование, участниками которого стали экономически активные граждане Санкт-Петербурга, показало, что предпочтения в летних блюдах различаются в зависимости от пола и возраста. Исследование организовано службой SuperJob и торговой сетью "Перекрёсток".

Самой любимой летней едой петербуржцев оказалась окрошка, набравшая поддержку 40% опрошенных. Второе место занял шашлык, его выбрали 34% респондентов. Третье место досталось свекольнику, получившему голоса всего 3% опрошенных. Оставшиеся участники указали другие любимые блюда, такие как вареная кукуруза, кабачковая запеканка, овощной салат, зеленый борщ со щавелем, фруктовое желе и мороженое (всего 23%).

Любовь к шашлыкам одинакова сильна среди обоих полов: 35% мужчин и 34% женщин выбрали его своим фаворитом. Зато окрошку чаще называют любимым блюдом мужчины (41% против 39% у женщин). Напротив, свекольник выбирает больше женщин, чем мужчин (соответственно 5% и 1%).

Возраст оказывает заметное влияние на кулинарные предпочтения: люди в возрасте от 35 до 45 лет чаще отдают предпочтение окрошке (47%), в то время как поклонниками шашлыка чаще оказываются молодые люди до 35 лет (их доля составляет 58%).

Интересен и другой вывод исследователей: с увеличением уровня доходов растёт привязанность к традиционным русским холодным супам вроде окрошки, тогда как привлекательность шашлыков наоборот уменьшается.

Ранее стало известно, боятся ли петербуржцы одиночества.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")