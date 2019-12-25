Стало известно, боятся ли петербуржцы одиночества

Многие горожане рассматривают моменты уединения как возможность отдохнуть от повседневной суеты, заняться любимым делом или самосовершенствоваться.

Большинство жителей Петербурга относятся нейтрально или даже положительно к перспективе временного пребывания в одиночестве. Согласно исследованию, проведенному платформой по трудоустройству SuperJob, 71% опрошенных чувствуют себя комфортно в такой ситуации: треть респондентов вовсе не видит в этом проблемы, чуть больше половины (42%) ощущают незначительную тревогу либо вообще не беспокоятся.

Многие горожане рассматривают моменты уединения как возможность отдохнуть от повседневной суеты, заняться любимым делом или самосовершенствоваться. Однако каждый третий участник опроса признался, что предпочел бы избежать одиночества: среди них 8% испытывают сильное чувство страха перед перспективой изоляции, остальные 21% испытывают определённую степень беспокойства.

Интересно, что представительницы женского пола гораздо чаще высказывали опасения по поводу одиночества (32%), чем мужчины (26%). Молодёжь до 35 лет проявляла большее желание находиться в обществе (37%), в отличие от возрастной группы старше 35 лет, где процент желающих разделить своё свободное время с кем-то составил лишь четверть опрошенных (26-27%).

Анализируя отношение к данному аспекту жизни сквозь призму материального положения, выяснилось, что респонденты с заработком до 50 тысяч рублей переживали по поводу возможной изоляции чаще (34%), в то время как среди обеспеченных петербуржцев с заработной платой от 100 тысяч рублей только четверть испытывает подобные страхи (26%).

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Фото: Unsplash (Lukas Rychvalsky)