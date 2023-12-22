Эксперт рассказал, как не отравиться в общепите

Известно, что наиболее подвержены отравлениям беременные женщины, дети и пожилые люди.

Обед или ужин в ресторане стали для многих привычным делом благодаря доступным ценам, вкусной еде и быстрому обслуживанию. В Петербурге более 10 тыс. кафе и ресторанов на любой вкус: китайские воки, корейские токпоки, армянские хинкали, мексиканские бурито и многое другое. Как рассказал spb.aif.ru кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Владимир Пилипенко, несмотря на обилие предложений, стоит помнить, что ужин в общепите может иметь негативные последствия. К сожалению, случаи отравлений в заведениях общественного питания продолжают фиксироваться.

Даже когда явные симптомы пищевого отравления проходят, его последствия могут длительное время напоминать о себе и снижать качество жизни человека. Причина заключается в том, что в момент отравления организм вырабатывает антитела, которые атакуют не только токсины, но и клеточный белок винкулин. Из-за этого в кишке сокращается количество клеток Кахаля, отвечающих за моторику кишки. Как результат, кишка испытывает сложности с самостоятельным очищением от остатков пищи после приема пищи, в ее просвете накапливаются бактерии, что проявляется урчанием, вздутием и нарушением стула. Если этот процесс не лечить, со временем может развиться синдром раздраженного кишечника (СРК), который является крайне неприятным состоянием, и подобрать режим питания для таких пациентов бывает непросто. Около 10% случаев СРК являются последствиями перенесенных пищевых инфекций.

Известно, что наиболее подвержены отравлениям беременные женщины, дети и пожилые люди, утчнил Пилипенко. Также риск отравления увеличивается у людей, принимающих определенные лекарственные препараты, например, ингибиторы протонной помпы, которые замедляют выделение кислоты в желудке. Существуют люди с определенными генетическими особенностями, которые менее подвержены отравлению.

Нельзя однозначно утверждать, что существует продукт, которым невозможно отравиться в общепите. Даже изначально чистый продукт может стать загрязненным, если к нему прикоснется повар или официант, не помывший руки. Как правило, легче всего отравиться блюдами, содержащими измельченное мясо, яйца, молочные продукты, где бактерии размножаются быстрее. Тем не менее, даже шоколадка может представлять опасность, если ее трогали грязными руками в антисанитарных условиях. Для минимизации риска отравления эксперт советует избегать употребления блюд с необычным вкусом, цветом, запахом и отдавать предпочтение проверенным заведениям. Если видно, что заведение не экономит на чистоте залов, скорее всего, оно также внимательно относится к соблюдению чистоты на кухне и подбору персонала, проверяя их медицинские книжки.

Ранее мы сообщили о том, что оборот рынка петербургского общепита вырос на 18,9% за год.

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