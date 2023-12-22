Оборот рынка петербургского общепита вырос на 18,9% за год

По данным аналитиков, в 2023 году на основных торговых улицах Петербурга было открыто 194 новых заведения.

В Северной столице ускорился рост туристического потока и спрос на аренду помещений общественного питания. Это привело к значительному увеличению оборота рынка общепита на 18,9%, пишет ТАСС со ссылкой на NF Group.

По данным аналитиков, в 2023 году на основных торговых улицах Петербурга было открыто 194 новых заведения общепита. Наибольшее количество кафе и ресторанов было отмечено на Невском проспекте (21 новый проект).

Также активно развивается рынок доставки еды. За последние пять лет количество заказов в сервисе "Яндекс.Еда" выросло в 5,5 раза. Самыми популярными блюдами для доставки остаются бургеры и пицца. Эксперты отмечают, что заказы на еду делаются круглосуточно.

Ранее мы сообщили о том, что "Хлебник" увеличит количество своих точек в Петербурге в 15 раз.

Фото: Piter.TV