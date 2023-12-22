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"Хлебник" увеличит количество своих точек в Петербурге в 15 раз
Вчера, 23:57
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"Хлебник" увеличит количество своих точек в Петербурге в 15 раз

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Кроме того, представители компании заявили о планах масштабировать проект не только в Петербурге, но и в городах Ленобласти.

За 2 года сеть пекарен "Хлебник" намерена увеличить число своих точек в 15 раз. Расширение осуществят по франшизе, пишет "РБК Петербург" 4 марта. 

Кроме того, представители компании заявили о планах масштабировать проект не только в Петербурге, но и в городах Ленобласти. В городе работают уже 22 микромаркета, а в ближайший месяц откроются еще 8.

Ранее мы рассказывали о расширении "ВкусВилла": ретейлер запустил новую сеть кафе в ТРК "Лиговъ". Аналогичные заведения могут появиться в ТК "Континент", "Заневский каскад" и "Гулливер". Кафе уже представлены в магазинах сети в Москве, Ставрополе, Коврове и Нижнем Новгороде.

Фото: Telegram / Хлебник News

Теги: пекарня, хлебник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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