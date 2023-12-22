Популярный ретейлер запустил новую сеть кафе в Петербурге

Первое заведение уже открылось на фудкорте в ТРК "Лиговъ.

Ретейлер "Вкусвилл" запустил новую сеть кафе в Петербурге. Об этом сообщил РБК.

Первое заведение уже открылось на фудкорте в ТРК "Лиговъ. Также известно, что аналогичные заведения могут появиться в ТК "Континент", "Заневский каскад" и "Гулливер". Изначально проект представлял собой так называемую "тёмную кухню", где готовили еду для онлайн-покупателей. Всего было запущено более сотни точек в 20 российских городах.

Теперь ретейлер решил трансформировать проект, открывая розничные точки. Кафе уже представлены в магазинах сети в Москве, Ставрополе, Коврове и Нижнем Новгороде.

Траты туристов в кафе и ресторанах Петербурга за 2023 год составили 92 млрд рублей.

Фото: unsplash