Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья

При переизбытке витамина могут появиться побочные эффекты.

Многие россияне принимают витамины без назначения врача, особенно в период пандемии и в преддверии весны. Особенно популярны стали витамин D и омега-3. Если омега-3 не вызовет никаких побочных эффектов, то с D нужно быть осторожнее. Об этом телеканалу "360" рассказала терапевт Наталья Уклеина.

Омега-3 можно принимать на постоянной основе, эта добавка не принесет никакого вреда. А при избытке витамина D может появиться зуд кожи, головная боль и тошнота. Витамин может откладываться в сосудах, печени, почках. Безопасной профилактической дозой считается 600 МЕ.

Терапевт Лариса Алексеева подчеркнула, что при приеме любых добавок всегда необходимо соблюдать суточную норму. Безопасной профилактической дозой считается 600 МЕ. Но все же перед приемом любых добавок лучше проконсультироваться у специалиста.

Ранее специалисты назвали ежедневную дозу витамина D для разных категорий людей.

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