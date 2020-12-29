Специалисты назвали ежедневную дозу витамина D

По данным специалистов, большинству людей требуется около 10 мкг (400 МЕ) витамина D.

Витамин D необходим каждому человеку. Он помогает регулировать количество кальция и фосфата в организме, поддерживает здоровье зубов, костей и мышц. Один из лучших способов пополнить запас витамина D – проводить время под прямыми солнечными лучами. Но когда наступает зима, пополнять запасы этого витамина можно с помощью добавок. Об этом сообщило издание Express.

По данным специалистов, большинству людей требуется около 10 мкг (400 МЕ) витамина D каждый день. Это рекомендуемая норма в период с октября по март. Даже при самом большом дефиците, максимальная суточная доза D – 4000 МЕ, детям – не более 2000 МЕ, младенцам до года – не больше 1000 МЕ.

Ранее российский медик перечислила лучшие витамины для применения в зимний период.

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