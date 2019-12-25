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Медик перечислила лучшие витамины для применения в зимний период
Сегодня, 10:56
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nastya960

Медик перечислила лучшие витамины для применения в зимний период

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В первую очередь, зимой нужно принимать витамин С.

Для поднятия иммунитета зимой стоит пить витамины. Самые полезные из них назвала врач, кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова. Об этом сообщило издание "Ридус".

В первую очередь, зимой нужно принимать витамин С, так как он помогает защититься от различных инфекций. Витамин D помогает иммунитету во время сезонных заболеваний, пить его стоит круглый год. Если начать пить его только в декабре, то в зимний период дефицит не успеет восполниться.

Витамин A отвечает за выработку иммуноглобулина на слизистых оболочках. Так повышается их устойчивость к бактериям и вирусам. Этот витамин также хорошо влияет на работу Т и В-клеток, которые помогают при борьбе с коронавирусом, гриппом. Для его получения можно есть рыбу, персики, морковь, куриную печень.

Ранее другой врач предупредила о вреде приёма витаминов при вирусных заболеваниях.

Фото: pixabay

Теги: витамины, иммунитет
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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