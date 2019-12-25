Медик перечислила лучшие витамины для применения в зимний период

Для поднятия иммунитета зимой стоит пить витамины. Самые полезные из них назвала врач, кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова. Об этом сообщило издание "Ридус".
В первую очередь, зимой нужно принимать витамин С, так как он помогает защититься от различных инфекций. Витамин D помогает иммунитету во время сезонных заболеваний, пить его стоит круглый год. Если начать пить его только в декабре, то в зимний период дефицит не успеет восполниться.
Витамин A отвечает за выработку иммуноглобулина на слизистых оболочках. Так повышается их устойчивость к бактериям и вирусам. Этот витамин также хорошо влияет на работу Т и В-клеток, которые помогают при борьбе с коронавирусом, гриппом. Для его получения можно есть рыбу, персики, морковь, куриную печень.
Ранее другой врач предупредила о вреде приёма витаминов при вирусных заболеваниях.
Фото: pixabay
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