Врач предупредила о вреде приёма витаминов при вирусных заболеваниях

Медик заявила, что вирусы только получают энергию от витаминов.

Прием витаминов опасен во время вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, так как они делают инфекцию только сильнее, а не ускоряют процесс выздоровления. Воздержаться от употребления витаминов без назначения врача стоит также людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом ТАСС сообщила директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой врач-терапевт Людмила Лапа.

Медик заявила, что вирусы только получают энергию от витаминов. Поэтому в период самого заболевания их не стоит употреблять. Лапа посоветовала пить витамины для профилактики заболеваний и в период восстановления после болезни. Без опасений можно пить витамины D и С.

При этом пить витамины после выздоровления нужно не сразу, стоит подождать хотя бы неделю.

Три симптома указывают на низкий уровень витамина В12.

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