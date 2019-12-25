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Врач предупредила о вреде приёма витаминов при вирусных заболеваниях
Сегодня, 10:00
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nastya960

Врач предупредила о вреде приёма витаминов при вирусных заболеваниях

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Медик заявила, что вирусы только получают энергию от витаминов.

Прием витаминов опасен во время вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, так как они делают инфекцию только сильнее, а не ускоряют процесс выздоровления. Воздержаться от употребления витаминов без назначения врача стоит также людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом ТАСС сообщила директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой врач-терапевт Людмила Лапа.

Медик заявила, что вирусы только получают энергию от витаминов. Поэтому в период самого заболевания их не стоит употреблять. Лапа посоветовала пить витамины для профилактики заболеваний и в период восстановления после болезни. Без опасений можно пить витамины D и С.

При этом пить витамины после выздоровления нужно не сразу, стоит подождать хотя бы неделю.

Три симптома указывают на низкий уровень витамина В12.

Фото: pixabay

Теги: витамины, врачи, коронавирс
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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