Три симптома указывают на низкий уровень витамина В12

Предупреждающим признаком является необычный нервный спазм.

Специалисты назвали симптомы, указывающие на слишком низкий уровень B12. Об этом сообщило издание Express.

Предупреждающим признаком является необычный нервный спазм. Чаще всего он появляется в бедре либо в верхней части тела. Специалисты сравнивают спазм с легким, но глубоким ударом тока.

Также дефицит витамина B12, вызванный злокачественной анемией, провоцирует общую слабость мышц. В этом случае падения могут стать привычной нормой жизни.

Еще один признак того, что организму не хватает этого витамина, – неспособность стоять прямо с закрытыми глазами или в темноте.

Для предупреждения дефицита витамина В12 в свой рацион питание нужно включать продукты животного происхождения. Лучше всего есть лосось, говяжью печень, сельдь, яйца, молоко, сардины.

Ранее врачи перечислили витамины и добавки, от которых лучше отказаться.

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