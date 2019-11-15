Врачи перечислили витамины и добавки, от которых лучше отказаться

Большинство медиков вовсе против приему мультивитаминов.

Лучший способ обеспечить себя всеми необходимыми питательными веществами – это сбалансированное питание, считают врачи. Когда те или иные микро/макроэлементы или витамины сложно получить из продуктов, дефицит можно восполнить добавками. Но не все из них полезны, некоторые могут принести даже больше вреда. Об этом сообщило издание SheFinds.

Как рассказали специалисты, кальций хоть и важен для здоровья костей, но в пожилом возрасте влияет на стенки артерий. А это повышает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Принимать кальций нужно только после рекомендации врача.

Избыточный уровень витамина C в организме угрожает образованием камней в почках. По мнению специалистов, этот витамин достаточно получать вместе с пищей. Медики также призывают отказаться от приему мультивитаминов, потому что они по большей степени синтетические. Также до сих пор нет научных доказательств по поводу пользы данных витаминов.

Рыбий жир также не лучший способ получения Омега-3. Переизбыток может вызвать кровотечение в желудке, тошноту и иные проблемы с пищеварением.

Высокие дозы витамина D оказывают неблагоприятное воздействие на почки, вызывают боль в мышцах и животе. Также данный витамин может вызвать накопление кальция, тогда в этом случае даже понадобится лечение.

Необычный ночной симптом выдает дефицит витамина D.

Фото: pixabay