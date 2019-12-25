Необычный ночной симптом выдает дефицит витамина D

Особенно дефицит опасен для пожилых людей.

Дефицит витамина D в организме может привести к болям по ночам. Об этом со ссылкой на британских медиков сообщило издание Express.

Дефицит данного витамина на первых этапах может развиваться без каких-либо симптомов, для обнаружения недостатка D нужно провести диагностические исследования. Затем при нехватке витамина D может возникнуть тупая ноющая боль в области таза, пояснице, ногах, бедрах и ребрах. Боль усиливается в ночное время суток.

Особенно дефицит опасен для пожилых людей, так как приводит к переломам и остеопорозу. Витамин D нужно принимать ежедневно для профилактики после консультации со специалистом.

Ранее онколог дала советы по предотвращению дефицита витамина D.

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