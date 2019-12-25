Онколог дала советы по предотвращению дефицита витамина D

При недостатке витамина D плохо усваивается кальций в кишечнике.

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала, к каким последствиям может привести нехватка витамина D в организме. Об этом сообщило РИА Новости.

При недостатке витамина D плохо усваивается кальций в кишечнике. Медик назвала симптомы дефицита витамина D, которые обычно списывают на вирусную инфекцию или переутомление. Это боль в суставах и мышцах, трудно уснуть, повышенная утомляемость, снижение аппетита, нет бодрости после длительного сна.

Витамин D содержится в некоторых видах рыбы, говяжьей печени, яичных желтках. Но его там так мало, что лучше принимать витамин в капсулах или каплях. Контролировать количество витамина в организме нужно с помощью анализа.

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