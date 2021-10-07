Симптомы, вакцинация, лечение: онколог — о ВПЧ и раке шейки матки

На самые часто задаваемые вопросы о вирусе папилломы человека ответила врач-онколог в НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова Ольга Смирнова.

Что такое вирус папилломы человека или ВПЧ?

Вирус папилломы человека – это бич современности, наиболее частые инфекции, передающиеся половым путем, этиологический фактор многих ВПЧ-заболеваний. Встречается очень большое количество данного вируса, более 180 видов, большая часть планеты так или иначе заражена вирусом, будь то высокоонкогенные виды или низкоонкогенные, или тот вирус, которые вызывает аногенитальные кондиломы.

Какие симптомы данного вируса?

К сожалению, каких-то характерных симптомов для данного вируса нет, в этом его коварство. Наиболее часто человек заражается при помощи полового контакта и узнает о нем случайно на плановом осмотре у гинеколога или уролога. В редких случаях данный вирус у женщин может вызывать специфические выделения, похожие на молочницу.

Какие меры профилактики ВПЧ существуют в России?

Наиболее эффективный способ – это вакцинация. Это первичная профилактика онкологического ВПЧ-ассоциированного процесса и в том числе вируса папилломы человека. Если говорить про общую тенденцию, то наиболее эффективна вакцинация в возрасте от 9 до 13 лет. Вакцинация гендерно нейтральная, мы вакцинируем и мальчиков, и девочек. Вирус передается половым путем, а в этом участвуют два человека. Если мы говорим про человека, который уже вырос из этого возраста, то есть общемировые рекомендации – возраст от 9 до 45 лет. Если человек считает себя в группе риска, то после специфического обследования, ему рекомендована вакцинация, независимо от его семейного статуса.

Если у пациента ВПЧ, значит ли это, что через определенное время разовьется рак шейки матки?

Вопрос очень интересный, потому что вирусов папилломы человека достаточно много, мы должны понимать, какой именно вирус диагностирован у женщины. Наиболее высокоонкогенные типы это порядка 13-14 типов ВПЧ. Вирус, который наиболее часто встречается у людей, у которых уже существует онкологическая патология – это 16-й тип. На территории РФ и в Северо-Западном регионе также распространен 33-й тип, он достаточно агрессивный, и 18-й тип вируса.

Какова вероятность развития рака шейки матки у женщины с ВПЧ высокого онкогенного типа?

Если мы ничего не будем делать с женщиной, просто будем ее наблюдать, то вероятность 35-40 процентов, что в промежутке от трех до пяти лет мы начнем видеть предопухолевые изменения в зависимости от статуса и микрофлоры репродуктивных органов. Может быть и тяжелая дисплазия. Если женщина и врачи не будут проявлять бдительность, то через семь-десять лет мы можем получить онкологический инвазивный или микроинвазивный процесс.

Какие рекомендации может дать врач пациентке после выявления ВПЧ?

Если мы видим у женщины ВПЧ, мы должны быть вооружены еще одним важным исследованием – мазком на онкоцитологию. Полноценно принимать решение только при наличии ВПЧ – не совсем верно, потому что вирус – это прогноз развития какой-либо патологии. Если по данному мазку, у женщины уже существует патология, ей должно быть оказано специализированное лечение либо на амбулаторном этапе, либо направление к онкологу. Если у женщины абсолютно здоровая шейка матки, мы должны провести ей кольпоскопию, взять биопсию подозрительных очагов, убедиться, что патологии у женщины нет и отправить ее под наблюдение.

Как влияет вирус папилломы человека на сексуальную жизнь и беременность?

Принципиальным образом никак. Самый сложный вопрос – когда у одного партнера есть ВПЧ, а у другого нет. В этом случае может помочь вакцинация, механизм постоянного барьерного защитного контакта достаточно сложен в психоэмоциональной сфере. На планирование беременности вирус не влияет никак. Важно обследовать женщину, убеждаться, что у нее здоровая шейка матки и просто наблюдать.

Какие есть мифы о ВПЧ и райке шейки матки, которые мешают и пациентам, и врачам?

Наиболее часто встречается миф, что мы можем вылечить вирус папилломы человека миллионом иммуномодулирующих средств, в лучшем случае мы не сделаем ничего, в худшем – простимулируем аутоиммунное заболевание. Нет никакого лечения ВПЧ, его не существует в мире. Второй миф – вакцина вызывает бесплодие, очень часто я слышу, что в России ее применяют, чтобы у нас у всех здесь было бесплодие. Во всем мире с помощью вакцинации ВП удалось снизить заболеваемость раком шейки матки до четырех случаев на 100 тысяч населения. Это в восемь раз ниже, чем в РФ.

Видео: Piter.TV