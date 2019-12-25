Определен витамин, помогающий бороться с коронавирусом и раком

Медик отметила, что среди людей существует ошибочное мнение насчет того, что этот витамин нужен только детям и пожилым людям.

Нехватка витамина D в организме может увеличить риск возникновения рака молочной железы, кишечника и простаты. Также дефицит этого витамина плохо сказывается на сердечно-сосудистой и нервной системах. Об этом "Аргументам и фактам" рассказала врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева.

Медик отметила, что среди людей существует ошибочное мнение насчет того, что этот витамин нужен только детям и пожилым людям.

При этом диагностировать нехватку витамина D просто по симптомам нельзя, потому что некоторые симптомы специфичны и для ряда других заболеваний. Для выявления дефицита нужно сдать анализ крови на определение уровня 25 (ОН D3).

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