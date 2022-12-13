Онколог рассказал, какие обследования нужно пройти перед маммопластикой

По словам врача, первое — нужно сделать УЗИ молочных желез.

В среду, 22 февраля, онколог, хирург Кирилл Приходько рассказал о подготовке к операциям на молочные железы. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам врача, первое — нужно сделать УЗИ молочных желез. Если пациентка старше 40 лет и принимает решение пойти на маммопластику, то второй метод — рентгенологическая маммография. В случае обнаружения каких-либо образований одним из методов является МРТ молочных желез.

Приходько добавил, что существуют образования в молочной железе, с которыми можно проводить хирургическое вмешательство. Например, при наличии мастопатии. При этом кисты необходимо пролечить перед операцией.

Ранее в Мариинской больнице врачи нескольких специальностей спасли жизни будущей матери и ребёнка. Девушка была госпитализирована на 25-ой неделе беременности с подозрением на аппендицит. Позже удалось установить точный диагноз: тонкокишечная спаечная непроходимость. После операции 27-летняя петербурженка продолжает спокойно донашивать плод.

Фото: Piter.tv