В Петербурге нутрициолог объяснила, как восполнить дефицит витаминов осенью

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" нутрициолог Юлия Шарапова объяснила, как восполнить дефицит витаминов осенью.

По словам специалиста, в первую очередь стоит задуматься о витамине D: рекомендуется ежедневно находиться на солнце 15 минут. Витамины группы В сильно расходуются при стрессе и в целом быстро выводятся из организма, поскольку являются водорастворимыми. После лета начинается сезон ОРВИ, поэтому организму особенно необходимы витамин С и антиоксиданты.

Цинк, который поддерживает иммунитет, тоже скоро будет в дефиците с началом сезона простуд. Стресс, неправильное питание усиливают дефицит. Железо тоже важно: особенно у женщин, девушек в пубертате и у тех, кто ест мало мяса, наблюдается дефицит. Юлия Шарапова, нутрициолог

Отмечается, что полезным продуктом будет тыква.

В тыквенных семечках витамин А, магний, который сочетается с цинком. Цинк улучшает усвоение витамина А. К тыкве я бы добавила еще масло, то есть жиры, которые тоже полезны. К тыкве можно сметану, потому что витамин А усваивается хорошо с жирами. Юлия Шарапова, нутрициолог

Еще обогатить рацион можно бананами и миндалем. Бананы – источник калия, миндаль – магния.

Фото: pxhere