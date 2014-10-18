Осень 2025 года в Петербурге стала одной из самых теплых

Средняя температура воздуха составила +8,5 градусов.

В Петербурге синоптик Александр Колесов подвел погодные итоги осени. Средняя температура воздуха составила +8,5 градусов, и это позволило осеннему периоду 2025 года остаться на третьем месте среди самых теплых сезонов.

Зафиксирован один рекорд: 26 октября была самая теплая ночь за весь ряд наблюдений, больше экстремумов нет. Сентябрь и октябрь отметились дефицитом осадков, в сумме за осень получилось 82% от нормы.

Хоть в ноябре солнце почти не светило, особенно постарались первые два месяца сезона. Так, осень оказалась на 12 месте по количеству солнечных часов (257,1 часов).

Тем временем дорожники вернулись к демисезонной уборке улиц в Петербурге.

