Дорожники вернулись к демисезонной уборке улиц в Петербурге
Сегодня, 11:58
В частности, на Невском проспекте еще раз прошлись по ограждениям.

В Петербурге растаял практически весь снег, который выпал в начале минувшей недели. В настоящее время дорожники вернулись к демисезонной уборке улиц, рассказали в городском комитете по благоустройству 1 декабря. 

Полностью технику не "переобували", но были моменты настолько хорошего "плюса", что местами вернулась мойка элементов инфраструктуры. В частности, на Невском проспекте еще раз прошлись по ограждениям. В остальном коммунальные службы подчищали труднодоступные участки, прометали проезжую часть и тротуары, приводили в порядок лотковую зону. 

За неделю прочистки потребовали почти 1,2 тыс. патрубков. На утилизацию вывезено 1,1 тыс. кубометров мусора, 600 тонн смета и 13,5 тыс. кубометров снега. Продолжилось и утепление растений: от грядущих морозов защитили приствольные лунки 6 тыс. молодых деревьев и 38 тыс. кустов. Присыпали торфом или укрыли еловым лапником цветники на площади 13 тыс. "квадратов". 

Сегодня улицы Северной столицы приводят в порядок 1 тыс. сотрудников ручного труда и 678 единиц техники. Дежурная служба ведомства принимает звонки по телефону: 576-14-83. 

Ранее на Piter.TV: первая неделя декабря в Петербурге будет теплой

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

