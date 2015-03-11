Первая неделя декабря в Петербурге будет теплой

Температура 1 числа составит до +3…+4 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в первую неделю декабря. Температура 1 числа составит до +3…+4 градусов, во второй половине будет немного прохладнее, +1…+2 градуса. Пройдут дожди.

Погоду в нашем регионе определяет поле повышенного атмосферного давления, но по его периферии через Балтийское море проходят атмосферные фронты с зонами осадков, вот они и будут задевать Ленобласть в отдельные дни. Уже сегодня вечером к Петербургу придет небольшой дождь. Александр Колесов, синоптик

Настоящим начало зимы в Северной столице было в 2010 и 2012 годах, еще раньше – в 2001 и 2002 годах. Все остальные годы или снега нет, или оттепель.

Ранее на Piter.TV: дорожники Ленобласти продолжают работу в усиленном режиме.

Фото: Piter.TV