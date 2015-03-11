  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Первая неделя декабря в Петербурге будет теплой
Сегодня, 9:59
130
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Первая неделя декабря в Петербурге будет теплой

0 0

Температура 1 числа составит до +3…+4 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в первую неделю декабря. Температура 1 числа составит до +3…+4 градусов, во второй половине будет немного прохладнее, +1…+2 градуса. Пройдут дожди. 

Погоду в нашем регионе определяет поле повышенного атмосферного давления, но по его периферии через Балтийское море проходят атмосферные фронты с зонами осадков, вот они и будут задевать Ленобласть в отдельные дни. Уже сегодня вечером к Петербургу придет небольшой дождь. 

Александр Колесов, синоптик 

Настоящим начало зимы в Северной столице было в 2010 и 2012 годах, еще раньше – в 2001 и 2002 годах. Все остальные годы или снега нет, или оттепель. 

Ранее на Piter.TV: дорожники Ленобласти продолжают работу в усиленном режиме. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии