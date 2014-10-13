Дорожники Ленобласти продолжают работу в усиленном режиме

Техника работает непрерывно, устраняя следы непогоды с дорожного полотна.

Хотя в Ленинградской области временно ожидается потепление, в ближайшую субботу и воскресенье регион ожидает влажный снег и вероятность появления ледяной корки на дорогах. Чтобы предотвратить опасные последствия, коммунальные службы перешли на круглосуточный рабочий режим и приступили к интенсивной работе, рассказали в Telegram-канале Dorogi_lo.

Для очистки дорог и тротуаров задействованы разнообразные средства — уборочные автомобили специального назначения, тракторы и грейдеры. Техника работает непрерывно, устраняя следы непогоды с дорожного полотна.

Под руководством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко функционирует специальный Снежный штаб, созданный для оперативного реагирования на погодные условия. Водителям доступна круглосуточная поддержка: консультации обеспечивает автоматический бот в мобильном приложении и телефон горячей линии "Ленавтодор" 8-812-660-46-47.

Видео: Telegram / Dorogi_lo