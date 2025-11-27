Специалисты закончили ремонт дороги от деревни Анташи до Дятлиц

Дорожники укладывали новый асфальт в два слоя, укрепляли придорожные обочины, оборудовали автобусные остановки и устанавливали дорожные знаки.

В Ломоносовском районе Ленобласти завершён ремонт дорожного полотна на трассе Анташи – Ропша – Красное Село. Ремонтные работы проводились в рамках национальной программы "Инфраструктура для жизни" и коснулись участка протяжённостью около 12 км, расположенного между деревней Анташи и посёлком Дятлица. Об этом информирует "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу дорожного комитета Ленобласти.

Дорожники укладывали новый асфальт в два слоя, укрепляли придорожные обочины, оборудовали автобусные остановки и устанавливали дорожные знаки, а также наносили свежую разметку.

Также в 2025 году был отремонтирован и другой участок трассы длиной 7,5 километра, проходящий рядом с поселком Яльгелево и далее в сторону Красного Села.

Фото: Telegram / Dorogi_lo