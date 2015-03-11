Средняя температура в ноябре составила +3,4 градуса в Петербурге

Осадки отмечались каждый день.

Синоптик Александр Колесов подвел погодные итоги ноября в Петербурге. Первая декада месяца с температурой +7,7 градусов стала самой теплой за весь ряд наблюдений.

Среди всех лет ноябрь текущего года занимает восьмое место с температурой +3,4 градуса. Осадки отмечались каждый день. Последний раз в течение 30 дней осадки шли в ноябре 2010 года. А солнце светило всего четыре дня (8,9 часов): с 2016 года это минимальное значение.

В целом месяц оказался относительно спокойным. Экстремумов температуры не перекрывали, штормов не наблюдалось. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV