  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Средняя температура в ноябре составила +3,4 градуса в Петербурге
Сегодня, 10:48
86
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Средняя температура в ноябре составила +3,4 градуса в Петербурге

0 0

Осадки отмечались каждый день.

Синоптик Александр Колесов подвел погодные итоги ноября в Петербурге. Первая декада месяца с температурой +7,7 градусов стала самой теплой за весь ряд наблюдений.  

Среди всех лет ноябрь текущего года занимает восьмое место с температурой +3,4 градуса. Осадки отмечались каждый день. Последний раз в течение 30 дней осадки шли в ноябре 2010 года. А солнце светило всего четыре дня (8,9 часов): с 2016 года это минимальное значение. 

В целом месяц оказался относительно спокойным. Экстремумов температуры не перекрывали, штормов не наблюдалось. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: первая неделя декабря в Петербурге будет теплой

Фото: Piter.TV 

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии