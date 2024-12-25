В модернизацию первичного звена здравоохранения Петербурга вложат свыше 5 млрд руб

В 2025 году капремонт пройдет в 19 медучреждениях.

На ремонт и модернизацию больниц и поликлиник Санкт-Петербурга в 2025 году Смольный выделит почти 5,1 млрд руб. Это на 1,3 млрд руб больше, чем в предыдущем году, – сообщают в пресс-службе Администрации Северной столицы.

За 2024 год власти города провели капитальный ремонт в 63 объектах здравоохранения и закупили 1071 единиц оборудования для оснащения или переоснащения медучреждений.

В 2024 году город вновь успешно выполнил программу модернизации первичного звена здравоохранения, инициированную Президентом. Здоровье петербуржцев – один из приоритетов развития города на ближайшие годы. Мы последовательно работаем над тем, чтобы все поликлиники были отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Работы по капитальному ремонту в 2025 году намерены провести на 19 объектах. Новое медицинское оборудование планируется приобрести в количестве 1396 единиц. Контракты на поставку 1318-ти из них уже заключены.

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Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга