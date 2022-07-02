До 2030 года в Петербурге введут 75 медицинских объектов

До 2030 года в Петербурге введут 75 новых медицинских объектов. Об этом заявил градоначальник, сообщили в пресс-службе Смольного 1 августа.
Первичное звено – особая забота Правительства Санкт-Петербурга. Мы сумели оснастить поликлиники еще во время пандемии. Поняли, что без них обойтись в такой момент невозможно. Мы сумели организовать совместную работу первичного звена и стационаров, и это дало соответствующий результат.
Губернатор Петербурга
В настоящее время поликлиники и кабинеты врачей общей практики вводятся в плановом порядке. Петербург увеличивает строительство поликлиник там, где сохраняется потребность. Обеспеченность местных жителей выше плановой: 27,7 посещений за смену при нормативе 26,33.
После 2019 года в Северной столице ввели 52 новых медицинских объекта, а до 2030 года планируется построить еще 75, что почти в 1,5 раза больше, чем за предыдущие годы.
Ранее мы рассказывали о том, что до конца года на Васильевском острове достроят школу на 1375 мест.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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