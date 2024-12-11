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В 2024 году в Петербурге выросло количество медицинских туристов из Китая
Сегодня, 14:20
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В 2024 году в Петербурге выросло количество медицинских туристов из Китая

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Самые востребованные у иностранцев услуги – в сферах акушерства, гинекологии, педиатрии, офтальмологии и цифровой стоматологии.

В Петербурге в прошлом году почти втрое увеличилось количество медицинских туристов из Китая. Кроме того, поток пациентов из Киргизии вырос в два раза, а из Узбекистана – на 30%. Об этом 15 января рассказали в Смольном. 

Самые востребованные у иностранцев услуги – в сферах акушерства, гинекологии, педиатрии, офтальмологии и цифровой стоматологии. Также пользуются высоким спросом программы комплексного обследования. 

Особое внимание в 2024 году уделили популяризации Петербургского портала медицинского туризма, который помогает пациентам из разных стран получить доступ к услугам ведущих клиник города. В мероприятиях приняли участие более 100 учреждений. 

Помимо этого, в минувшем году подвели итоги первого этапа федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". В Северной столице медпомощь получили свыше 593 тыс. иностранцев. Это принесло городу более 3,5 млрд рублей. 

Ранее на Piter.TV: на 14% вырос поток гостей Петербурга в новогодние праздники. 

Фото: Piter.TV 

Теги: медицина петербурга, медицинские туристы, пациенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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