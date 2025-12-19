В Петербурге открыли центр реабилитации детей после трансплантации

Новый корпус медуниверситета Павлова принял маленьких пациентов.

В Санкт-Петербурге на базе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова открыт новый центр реабилитации детей после трансплантации костного мозга. Церемония открытия прошла в день 128-летия вуза.

В новом корпусе размещены Клинико-реабилитационный центр Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой, а также Клиника офтальмологии. Губернатор отметил, что в центре созданы условия для продолжения обучения во время лечения. Ректор университета Сергей Багненко сообщил, что за все годы работы учреждения детям выполнено более 7 тысяч трансплантаций костного мозга. Новый клинико-реабилитационный центр расширит возможности лечения и обеспечит комплексную мультидисциплинарную реабилитацию после трансплантации костного мозга. В 2025 году количество выполненных трансплантаций превысило 500.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге предлагают примерно 1,5 тыс. вакансий для людей с инвалидностью.

Фото: Piter.TV