До конца года на Васильевском острове достроят школу на 1375 мест

Здание школы будет иметь переменную этажность от 2 до 4 этажей.

В рамках работы с инвесторами на Васильевском острове идёт строительство новой общеобразовательной школы на 1375 мест. Образовательное учреждение является одним из пяти социальных объектов Петербурга, которые реализуются с использованием федерального софинансирования. Школу планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Строительная готовность составляет 50 %, сообщили на портале "Строительный Петербург".

Здание школы будет иметь переменную этажность от 2 до 4 этажей. Помимо стандартных учебных классов здесь разместятся лаборатории, кружковые, мастерские, современный библиотечный центр с медиатекой, бассейны, спортзалы, а также актовый зал.

В жилом квартале помимо данной школы будут построены детский сад на 160 мест, кабинет врача общей практики, а также подземный паркинг на 700 машиномест.

Ранее в Комстрое рассказали о практике реконструкции старых петербургских школ.

Фото: портал "Строительный Петербург"